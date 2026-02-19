Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90\'da yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Club Brugge ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

LOOKMAN ATTI, ATLETICO 90'DA YIKILDI

Atletico Madrid'in golleri 8. dakikada penaltıdan Julian Alvarez, 45+4'te Ademola Lookman ve 79. dakikada Joel Ordonez (K.K) kaydetti. Club Brugge'un golleri ise 51. dakikada Raphael Onyedika, 60. dakikada Nicolo Tresoldi ve Christos Tzolis kaydetti.

LOOKMAN'DAN 5 MAÇTA 5 GOLE KATKI

İsmi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan ancak Atletico Madrid'e transfer olan Lookman, yeni takımında çıktığı 5 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısına ulaşmayı başardı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 24 Şubat Salı günü saat 23.00'te Atletico Madrid'in sahasında oynanacak. Rövanş karşılaşmasında birbirine üstünlük kuran takım adını bir üst tura yazdıracak.