Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: "Tamam, geliyorum" - Son Dakika
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Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: "Tamam, geliyorum"

22.08.2022 12:59
Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: "Tamam, geliyorum"

Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı.

Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba, son olarak Sivasspor'u etiketleyerek uçağın önünde poz verdi ve "Tamam arkadaşlar. Geliyorum" notunu ekledi.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'da, transfer hareketliliği sürüyor.

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas'a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba'dan geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.

Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; "Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz" notunu ekledi.

Diğer yandan Dia Saba geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte Sivas'a gelmiş ve eşinin isteği doğrultusunda transferden vazgeçmişti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: 'Tamam, geliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: "Tamam, geliyorum" - Son Dakika
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