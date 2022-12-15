Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana sarı-lacivertlileri hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'un adı son günler milli takımlarla anılıyor.
Teknik direktör arayışında olan Brezilya ve Portekiz milli takımlarında, Jorge Jesus listenin başlarında yer alıyor. Her gün basında Portekizli hoca ile ilgili birbirinden farklı iddialar ortaya atılırken, Fenerbahçe adeta bu iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" pozu veren Jorge Jesus'un fotoğrafını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı, Jorge Jesus'un sezon sonuna kadar takımda kalacağının bir garantisi olarak yorumladı.
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