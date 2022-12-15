Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı

15.12.2022 14:31

Fenerbahçe, son günlerde ismi Brezilya ve Portekiz milli takımları ile anılan teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili iddialara son verecek bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" pozu veren deneyimli hocanın fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana sarı-lacivertlileri hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'un adı son günler milli takımlarla anılıyor.

ADI BAŞKA TAKIMLARLA ANILIYOR

Teknik direktör arayışında olan Brezilya ve Portekiz milli takımlarında, Jorge Jesus listenin başlarında yer alıyor. Her gün basında Portekizli hoca ile ilgili birbirinden farklı iddialar ortaya atılırken, Fenerbahçe adeta bu iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında Jorge Jesus'un eliyle yaptığı hareket, taraftara derin bir 'Oh' çektirdi

JESUS PAYLAŞIMI SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALDIRDI

Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" pozu veren Jorge Jesus'un fotoğrafını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı, Jorge Jesus'un sezon sonuna kadar takımda kalacağının bir garantisi olarak yorumladı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı - Son Dakika
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