Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Willian'ın geçen sezon transfer olduğu Corinthians'ta işler umduğu gibi gitmedi. Brezilyalı futbolcu aldığı ölüm tehditlerinin ardından çarpıcı bir hamle yaptı.
Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ın Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmesinin ardından, taraftarlar Portekizli hoca Vitor Pereira ve futbolculara büyük tepki gösterdi.
Bu eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri de takımın deneyimli yıldızı Willian oldu. Ailesi ve kendisine yönelik yapılan ölüm tehditlerinin ardından yıldız futbolcu takımdan ayrıldığını açıklarken, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler savuruluyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar."ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı - Son Dakika