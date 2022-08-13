Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı

13.08.2022 15:14
Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı

Bir süredir Fenerbahçe'nin hedefinde olan dünya yıldızı Willian, taraftarların sosyal medyadan kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehditlerinde bulunmasını gerekçe göstererek, Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'tan ayrıldığını duyurdu.

Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Willian'ın geçen sezon transfer olduğu Corinthians'ta işler umduğu gibi gitmedi. Brezilyalı futbolcu aldığı ölüm tehditlerinin ardından çarpıcı bir hamle yaptı.

ÇEYREK FİNALDE ELENDİLER

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ın Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmesinin ardından, taraftarlar Portekizli hoca Vitor Pereira ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

"BREZİLYA'YA TEHDİT EDİLMEK İÇİN GELMEDİM"

Bu eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri de takımın deneyimli yıldızı Willian oldu. Ailesi ve kendisine yönelik yapılan ölüm tehditlerinin ardından yıldız futbolcu takımdan ayrıldığını açıklarken, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler savuruluyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar."ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı - Son Dakika
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