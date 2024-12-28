Adı Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne, kararını verdi - Son Dakika
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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne, kararını verdi

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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, 10 yıldır formasını giydiği İngiliz devinden sezon sonunda ayrılacak. Adı Fenerbahçe ile de anılan De Bruyne, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti ve kariyerine MLS'te devam etmek istiyor. 33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Juan Mata'nın da ortağı olduğu San Diego FC ile yaptığı görüşme olumlu geçti.

28.12.2024 22:10  Güncelleme: 22:56
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Adı devre arası için Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, 10 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin yeni sözleşme önermediği Belçikalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİ, MLS'E GİTMEK İSTİYOR

Kariyerinin zirvesini Manchester City'de yaşayan Kevin De Bruyne devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak yıldız ismin rotası ve isteği kıta dışında olacak. Kevin de Bruyne de David Beckham, Suarez, Messi ve Ibrahimovic gibi kariyerini MLS'te sonlandırmak istiyor. TeamTalk'a göre Kevin de Bruyne, Suudi Arabistan ekiplerinin cömert tekliflerini reddetti.

JUAN MATA'NIN ORTAĞI OLDUĞU TAKIMLA GÖRÜŞMESİ OLUMLU GEÇTİ

Habere göre 33 yaşındaki oyuncu, MLS ekiplerinden San Diego FC ile görüşüyor. Belçikalı oyuncu ilk görüşmelerin ardından San Diego'ya pozitif baktı. MLS ekibi, tecrübeli oyuncuya imza attırmak istiyor. Kevin de Bruyne'nin görüştüğü San Diego FC'ye geçtiğimiz günlerde Juan Mata ortak oldu.

DE BRUYNE'UN MACHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City'de 398 maça çıkan Kevin de Bruyne 104 gol atarken, 171 asist yaptı. Belçikalı orta saha oyuncusu, İngiliz devinde 6 İngiltere Premier Lig, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 2 İngiltere Kupası ve 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 kupa kazandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne, kararını verdi

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Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne, kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kerim Gürel:
    fenerbahçe ye gelmez 26 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Sen kim Fenerbahçe kim 8 15 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Böyle bir oyuncunun MLS veya ARAP liglerinde ne işi var. yaşı oyun oynamaya müsait neden büyük kulüpler istemiyor 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS DE BOYNEXİR 3 1 Yanıtla
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