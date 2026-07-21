Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden ve son günlerde Türkiye'ye dönerek Galatasaray'a imza atacağı iddia edilen Jhon Duran'ın rotası Portekiz oldu. Çıkan transfer dedikodularına son noktayı koyan Benfica kulübü, resmi kanallarından yaptığı açıklamayla transferi kamuoyuna duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU: 30 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Portekiz ekibinden yapılan resmi açıklamada, oyuncunun kiralama yoluyla takıma katıldığı belirtildi. Anlaşmanın dikkat çeken mali detayları da netleşti.

Benfica'nın Jhon Duran transferi için Al-Nassr kulübüne 6.1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi. Öte yandan, yapılan sözleşmede Portekiz temsilcisinin inisiyatifinde olan 30 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.