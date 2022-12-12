Süper Lig'in dev kulüpleriyle adı anılan Onur Bulut, Kayserispor ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı

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Süper Lig ekibi Kayserispor ile gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, transferin gözdesi durumunda. Süper Lig devlerinin peşinde koştuğu 28 yaşındaki futbolcu herkesi şaşırtan bir karar verdi.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig devlerinin radarında olan Onur Bulut için Kayserispor hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

2 GOL VE 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösteren Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi.