Süper Lig ekibi Kayserispor ile gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, transferin gözdesi durumunda. Süper Lig devlerinin peşinde koştuğu 28 yaşındaki futbolcu herkesi şaşırtan bir karar verdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig devlerinin radarında olan Onur Bulut için Kayserispor hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösteren Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in dev kulüpleriyle adı anılan Onur Bulut, Kayserispor ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı - Son Dakika