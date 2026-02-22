Adil Demirbağ: Kazanacağımızı Hissetmiştim

TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray maçının ardından konuşan Adil Demirbağ, "Burada Galatasaray değil Real Madrid de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Burada takımlar değil bizim verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Bunu da takım arkadaşlarımla birlikte yaptığımız için mutluyum" dedi.

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından kameralar karşısına geçen ve takımının ilk golünü kaydeden Adil Demirbağ, taraftarı mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi. Demirbağ, "Çok mutluyuz. Taraftarlarımızı hüsranla, mutlu etmeden gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Genelde ramazan ayı bize uğurlu geliyor. İnşallah bundan sonra da taraftarlarımızı iç sahada ve dış sahada mutlu edeceğiz. Konyaspor'u da hak ettiği en üst seviyeye getireceğimize inanıyorum" dedi.

'REAL MADRID'DE OLSA AYNI ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEKTİK'

Demirbağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gün maç yemeğinde arkadaşlarıma bu gün gol atacağımı söyledim. Kazanacağımızı da hissettim. Sonrası da kazanalım da kim atarsa atsın dedim. Gol atarsam da kafama taç koyacağım demiştim onu da yaptım. Haftaiçi bir yerden başlamamız gerektiğini söylemiştik. Burada Galatasaray değil Real Madrid'de olsa aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Burada takımlar değil bizim verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Bunu da takım arkadaşlarımla birlikte yaptığımız için mutluyum."

DENİZ TÜRÜÇ: HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMA

Deniz Türüç ise, "Taraftara ne kadar teşekkür etsek az, bize çok iyi bir enerji verdiler. Bu bir başlangıç, Başakşehir maçında da galibiyet için sahada olacağız. Her maç taraftara ihtiyacımız var. İyi günde de kötü günde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. İlhan hocamız bizim için bir efsane, onun samimiyeti, insanlığı her şeyi anlatıyor iyi ki bizimle. Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.