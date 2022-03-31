Adil Mısırcı Avrupa'dan madalya ile döndü - Son Dakika
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Adil Mısırcı Avrupa'dan madalya ile döndü

31.03.2022 16:35
Adil Mısırcı Avrupa'dan madalya ile döndü

Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Nilüfer Belediyespor güreşçisi Adil Mısırcı kupa ve madalya sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Nilüfer Belediye spor güreşçisi Adil Mısırcı kupa ve madalya sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Bu yıl U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 125 kiloda şampiyon olan Nilüfer Belediyespor'un başarılı güreşçisi Adil Mısırcı, Bulgaristan'dan da madalya ile döndü. Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Nilüfer Belediyespor güreşçisi Adil Mısırcı, kupa ve madalya sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Bulgaristan'dan Avrupa üçüncülüğü ile dönen Mısırcı, antrenörü Ali Rıza Kaya ve altyapı eğitmeni Muammer Kılıç ile birlikte Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti. Mısırcı, ilerleyen günlerde Türkiye ve Nilüfer'e şampiyonluk getirme sözü verdi. Başarılı sporcuyu kutlayarak ödüllendiren Başkan Turgay Erdem, "Ülkemizi ve spor kulübümüzü gururlandıran sporcumuzun yeni başarılarında da yanında olacağız" dedi. - BURSA

Adil Mısırcı Avrupa'dan madalya ile döndü

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Avrupa ikincisi milli güreşçiler, Türkiye'ye döndü Avrupa ikincisi milli güreşçiler, Türkiye'ye döndü Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu

Turgay Erdem, Bulgaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adil Mısırcı Avrupa'dan madalya ile döndü - Son Dakika


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