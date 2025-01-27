Adil Mısırcı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Adil Mısırcı Gümüş Madalya Kazandı

Adil Mısırcı Gümüş Madalya Kazandı

ETÜ öğrencisi Adil Mısırcı, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest stilde gümüş madalya aldı.

27.01.2025 14:28
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Adil Mısırcı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Ankara'da 23-26 Ocak tarihleri arasında Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest stilde mücadele eden ETÜ'nün Milli Sporcusu Adil Mısırcı Türkiye 2.'si olarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakanın ardından konuşan Mısırcı, elde edilen başarının büyük emeklerin bir sonucu olduğunu belirterek: "2024 Aralık ayında Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştım. Şimdi gümüş madalya ile dönüyoruz. İnşallah bir sonraki şampiyonada altın madalyayı kazanmak istiyorum. Bunun için çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adil Mısırcı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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