Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı

10.05.2022 16:52
Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı

Adıyaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) tarafından 25 Mayıs'ta düzenlenecek turnuvalara katılacak olan takım için yetenekli futbolcular elemeler ile belirlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) tarafından 25 Mayıs'ta düzenlenecek turnuvalara katılacak olan takım için yetenekli futbolcular elemeler ile belirlendi.

UYAFA Adıyaman İl Koordinatörü Mahmut Sev, 25 Mayıs tarihinde 12 yaş ve altı sporcuların katılacağı UYAFA Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvası düzenlenecek. Adıyaman takımına seçilmek için 12 yaş ve altı futbolculardan 220 kişi elemelere katıldı. Yapılan elemelerde 22 futbolcu belirlendi. Bu sporculardan 16 kişi takım kadrosuna dahil edilecek.

UYAFA Adıyaman İl Koordinatörü Mahmut Sev, Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 10 ilin takımın 25 Mayıs tarihinde Şırnak'ta ki turnuvalara katılacağını belirterek, "Şırnak'taki turnuvanın şampiyonu 2023 yılında 24 ülkenin katılacağı Erzurum'daki 'UYAFA Palandöken Cup 2023' futbol turnuvasında ülkemizi temsil edecek. İlimizi turnuvaya dahil edip bizleri yalnız bırakmayan UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek'e teşekkürlerimizi sunarız. İnşallah Adıyaman takımı olarak turnuvada kentimi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı
Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı

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Adıyaman, Futbol, Şırnak, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
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