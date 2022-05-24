ADÜ atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi toplamda 31 madalya ile Türkiye Şampiyonu oldu.

19-22 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Adnan menderes Üniversitesi şampiyonluğu elde ederken, kızlarda ise Türkiye ikinciliği derecesini elde etti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir sosyal medya hesabı üzerinden elde edilen başarıyla ilgili olarak "18 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olduk. Kız Takımımız ise Türkiye İkincisi oldu. Toplamda 111 üniversitenin katıldığı müsabakalarda, 31 madalya alarak oyunlarda en fazla madalya alan üniversite olduk. Evlatlarımı ve onları bu şampiyonaya hazırlayan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu. - AYDIN