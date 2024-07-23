ADÜ Merkez Kampüsü'ndeki Yüzme Havuzu Özel Sporcular İle Faaliyete Geçti - Son Dakika
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ADÜ Merkez Kampüsü'ndeki Yüzme Havuzu Özel Sporcular İle Faaliyete Geçti

ADÜ Merkez Kampüsü\'ndeki Yüzme Havuzu Özel Sporcular İle Faaliyete Geçti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan ADÜ Merkez Kampüsü içerisindeki yüzme havuzu, özel sporcuların attığı ilk kulaçlarla faaliyete geçti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ve Engelsiz Spor Okulları Projesi kapsamında düzenlenen kurslara şu ana kadar 300 sporcu kayıt yaptırdı. Havuz, sabah 08.30'dan akşam 20.00'ye kadar hizmet vermektedir.

23.07.2024 15:19
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan ADÜ Merkez Kampüsü içerisindeki yüzme havuzu, 20 Temmuz'da özel sporcuların attığı ilk kulaçlarla faaliyete geçti. Havuzun yeniden faaliyete geçmesinin ardından, hem 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' hem de 'Engelsiz Spor Okulları Projesi' kapsamında yüzme eğitimlerine başladı.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ve Engelsiz Spor Okulları Projesi kapsamında düzenlenen kurslara şu ana kadar 300 sporcu kayıt yaptırdı. Kayıt sayılarının ilerleyen günlerde artması bekleniyor. Eğitmenler eşliğinde haftada iki gün, birer saat olarak verilen derslerde, çocukların yüzme becerilerini geliştirmeleri ve suyla güvenli bir şekilde tanışmaları amaçlanıyor. Aynı zamanda sivil vatandaşların kullanımına da açık olan havuz, sabah 08.30'dan akşam 20.00'ye kadar hizmet veriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme havuzunun yenilenmesi ve projeler kapsamında eğitim programlarının düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, suyla barışık bireyler yetiştirmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bu tür projelere büyük önem verdiklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ADÜ Merkez Kampüsü'ndeki Yüzme Havuzu Özel Sporcular İle Faaliyete Geçti - Son Dakika
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