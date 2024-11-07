Aerial Leann Powers, Kayseri Basketbol için sağlık kontrolünden geçti

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transfer ettiği ABD'li sporcusu Aerial Leann Powers, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Powers, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu dile getiren Powers, Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti. Genel Menajer Fatih Solak ise; "Öncelikle Türk basketbolu ile Melikgazi Kayseri önemli ve değerli bir basketbolcuyu kazandı. Bu ismi Türk basketboluna kazandırdığı için Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, Kulüp Başkanımız Yakup Yüksel'e ve Başkan Yardımcımız Ahmet Bozbey'e teşekkürlerimizi iletiyorum. Soyadı gibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un gücüne güç katmaya geldi. Takımın motivasyonunu üst seviyeye yükseltecek bir isim. WNBA'deki play-off nedeniyle gecikmeli olarak geldi. Artık bundan sonra Kayserimiz için mücadele edecek. Onunla beraber daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızdan da Fenerbahçe maçında bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Onlar yoksa bir eksiğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ