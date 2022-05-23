Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı - Son Dakika
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Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı

23.05.2022 09:26
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. hafta yarışmaları 27 kulüpten 10-11 yaş grubunda 142 sporcunun katılımı ile Manisa'da yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Cimnastlig 1. hafta yarışmaları 27 kulüpten 10-11 yaş grubunda 142 sporcunun katılımı ile Manisa'da yapıldı.

Yarışmalara İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Adana, Çorlu, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Düzce illerinden 27 kulüp ve 142 sporcu katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada sporcular, jüriye en iyi performanslarını sergilemek için sahne aldı. Yapılan yarışmalar sonucunda 1. Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 22 puanla 1. olurken, Yavuz İzmit Cimnastikspor Kulübü 22 puanla 2. ve Manisa Spil Gençlik ve Spor Kulübü oldu 17 puanla 3. oldu. 2. Lig'de Kadim Cimnastik Spor Kulübü 23 puanla 1., Didim Akrobasi ve Cimnastik Spor Kulübü 21 puanla 2., Anka Cimnastik spor Kulübü 17 puanla 3. oldu. 3. Lig'de ise Şavkar Jimnastik Spor Kulübü 23 puanla 1., Kadim Turkuaz Spor Kulübü 21 puanla 2., Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü 16 puanla 3. oldu. - MANİSA

Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cimnastik, gençlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa'da yapıldı - Son Dakika
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