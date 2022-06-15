Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

15.06.2022 12:10
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak.

Organizasyon, 16-18 Haziran'da Guimaraes kentinde düzenlenecek.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'e unvanını korumak için gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya şampiyonluğunu geçen sene ülkemize getirmiştik, şimdi ikincisini kazanmak istiyoruz. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmek istiyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışmalarımızı yaptık. Çok çalıştık, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

Milli sporcu Ayşe Begüm, geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla dünya şampiyonu olmuştu.

YORUMLAR
500
Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti Para Yüzme Dünya Şampiyonası Para Yüzme Dünya Şampiyonası
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Ayşe Begüm, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
10:53 Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement