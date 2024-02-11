Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.
Organizasyonda şampiyon olan sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar:
18+ yaş tek kadınlar:
1- Ayşe Begüm Onbaşı
2- Nil Deniz Bal
3- İdil Menekşe
15-17 yaş tek kadınlar:
1- Busenaz Atmaca
12-14 yaş tek kadınlar:
1- Ekin Çınar
15-17 yaş aerodans:
1- Buse Naz Ekşi-İlayda Göymen-Hazal Aksüt-Defne Akbaş- Elif Naz Özmen-Derin Yılmazkaraosmanoğlu-Bilge Naz Hekimoğlu-Narin Doğan
12-14 yaş aerodans:
1- Asya Yaren Akçalı-Yağmur Kaynakgöz- Gökçe Bozdağ-Ebru Özdemir-Çınar Ada Adalı-Ceren Naz Kepenek-Sena Sinanoğlu-Ela Evim
Erkekler:
18+ yaş tek erkekler:
1- Okay Arsan
2- Can Sarı
3- İsmail Yağız Altıparmak
15-17 yaş tek erkekler:
1- Arın Pekönür
12-14 yaş tek erkekler:
1- Furkan Saylan
Çiftler:
15-17 yaş çiftler:
1- Eylül Naz Aygör-Arın Pekönür
12-14 yaş çiftler:
1- Furkan Saylan-Duru Günen
Trio:
18+ yaş trio:
1- Tuğçe Naz Şahin-İlayda Aldemir-Arnisa Çıplak
2- Rana Özgen - Berrak Albak - Damlanur Keleş
15-17 yaş trio:
1- Ömür Günay-Selin Özermiş-Yudum Atan
12-14 yaş trio
1- Emine Azra Erdem-Defne Üyrüş-Zeynep İyitürk
Grup:
18+ grup:
1- Hilal Sağan-Tuğçe Naz Şahin-İlayda Aldemir- Mustafa Arda Bostancı-Arnisa Çıplak
15-17 yaş grup:
1- Ömür Günay-Selin Özermiş-Yudum Atan- Sahra Saylan-Elif Ekin Okcu
12-14 yaş grup:
1- Emine Azra Erdem-Defne Üyrüş-Zeynep İyitürk-Duru Mavi Bayam-Deniz Öztürk
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