Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul\'da Tamamlandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada birçok kategoride dereceye giren sporcuların isimleri açıklandı.

11.02.2024 23:15
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Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Organizasyonda şampiyon olan sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar:

18+ yaş tek kadınlar:

1- Ayşe Begüm Onbaşı

2- Nil Deniz Bal

3- İdil Menekşe

15-17 yaş tek kadınlar:

1- Busenaz Atmaca

12-14 yaş tek kadınlar:

1- Ekin Çınar

15-17 yaş aerodans:

1- Buse Naz Ekşi-İlayda Göymen-Hazal Aksüt-Defne Akbaş- Elif Naz Özmen-Derin Yılmazkaraosmanoğlu-Bilge Naz Hekimoğlu-Narin Doğan

12-14 yaş aerodans:

1- Asya Yaren Akçalı-Yağmur Kaynakgöz- Gökçe Bozdağ-Ebru Özdemir-Çınar Ada Adalı-Ceren Naz Kepenek-Sena Sinanoğlu-Ela Evim

Erkekler:

18+ yaş tek erkekler:

1- Okay Arsan

2- Can Sarı

3- İsmail Yağız Altıparmak

15-17 yaş tek erkekler:

1- Arın Pekönür

12-14 yaş tek erkekler:

1- Furkan Saylan

Çiftler:

15-17 yaş çiftler:

1- Eylül Naz Aygör-Arın Pekönür

12-14 yaş çiftler:

1- Furkan Saylan-Duru Günen

Trio:

18+ yaş trio:

1- Tuğçe Naz Şahin-İlayda Aldemir-Arnisa Çıplak

2- Rana Özgen - Berrak Albak - Damlanur Keleş

15-17 yaş trio:

1- Ömür Günay-Selin Özermiş-Yudum Atan

12-14 yaş trio

1- Emine Azra Erdem-Defne Üyrüş-Zeynep İyitürk

Grup:

18+ grup:

1- Hilal Sağan-Tuğçe Naz Şahin-İlayda Aldemir- Mustafa Arda Bostancı-Arnisa Çıplak

15-17 yaş grup:

1- Ömür Günay-Selin Özermiş-Yudum Atan- Sahra Saylan-Elif Ekin Okcu

12-14 yaş grup:

1- Emine Azra Erdem-Defne Üyrüş-Zeynep İyitürk-Duru Mavi Bayam-Deniz Öztürk

Kaynak: AA

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Mustafa Arda, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika


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