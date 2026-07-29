AFC'den FIFA'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFC'den FIFA'ya Tepki

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFC, Dünya Kupası'nın özel yatırımcılara satılması planına danışılmadığı için hayal kırıklığına uğradı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

Konfederasyonun açıklamasında, "AFC'ye bu öneri konusunda danışılmamıştır ve AFC, uygun ve yerleşik yönetişim kanalları aracılığıyla bu konuyu inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan böylesine önemli bir meselenin kamuoyuna açıklanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı duymaktadır." denildi.

Küresel futbolun geleceğini güçlendirebilecek yenilikçi yaklaşımların araştırılmasının önemini kabul etmekle birlikte bu kadar önemli sonuçları olan girişimlerin şeffaflık ve anlamlı istişare ilkelerine dayandırılması gerektiğini vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolun ticari ve mali geleceğini yeniden şekillendirebilecek kararlar, herhangi bir önerinin ilgili karar alma organlarına sunulmasından önce konfederasyonlar, üye federasyonlar ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir ön istişare sürecini gerektirmektedir. AFC, tüm paydaşlara öneriyi tam olarak değerlendirebilmeleri için yeterli bilgi ve uygun süre tanınması gerektiğine kesin olarak inanmaktadır. Böyle bir süreç, alınacak her kararın küresel futbol camiasının ortak çıkarlarını yansıtmasını ve FIFA'nın yönetişim çerçevesine duyulan güveni pekiştirmesini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Küresel futbolun altı konfederasyonundan biri olan AFC, dünya futbolunun sürekli büyümesine olan bağlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AFC'den FIFA'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22:23
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ikinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 22:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: AFC'den FIFA'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.