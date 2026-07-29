AFC'den FIFA'ya Tepki

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

Konfederasyonun açıklamasında, "AFC'ye bu öneri konusunda danışılmamıştır ve AFC, uygun ve yerleşik yönetişim kanalları aracılığıyla bu konuyu inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan böylesine önemli bir meselenin kamuoyuna açıklanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı duymaktadır." denildi.

Küresel futbolun geleceğini güçlendirebilecek yenilikçi yaklaşımların araştırılmasının önemini kabul etmekle birlikte bu kadar önemli sonuçları olan girişimlerin şeffaflık ve anlamlı istişare ilkelerine dayandırılması gerektiğini vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolun ticari ve mali geleceğini yeniden şekillendirebilecek kararlar, herhangi bir önerinin ilgili karar alma organlarına sunulmasından önce konfederasyonlar, üye federasyonlar ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir ön istişare sürecini gerektirmektedir. AFC, tüm paydaşlara öneriyi tam olarak değerlendirebilmeleri için yeterli bilgi ve uygun süre tanınması gerektiğine kesin olarak inanmaktadır. Böyle bir süreç, alınacak her kararın küresel futbol camiasının ortak çıkarlarını yansıtmasını ve FIFA'nın yönetişim çerçevesine duyulan güveni pekiştirmesini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Küresel futbolun altı konfederasyonundan biri olan AFC, dünya futbolunun sürekli büyümesine olan bağlılığını sürdürmektedir."