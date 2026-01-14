Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen zorlu mücadeleyi Senegal, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada 33 yaşındaki yıldız futbolcu Sadio Mane kaydetti. Mane, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı. Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
Senegal'in maç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, mücadelede hocası tarafından şans alamadı.
Bu sonuçla birlikte Senegal, Salahlı Mısır'ı üzerek finale yükselen ilk takım oldu. Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak. Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürmüştü.
Son Dakika › Spor › Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?