Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı

20.01.2026 08:12
Sevilla, Elche deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan puan çıkardı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Akor Adams, 75. dakikada ve 90+5'te penaltıdan attığı gollerle Sevilla'ya 2-2'lik beraberliği getirdi.

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Elche, Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda Sevilla'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2 sona erdi.

ELCHE 2-0'ı BULDU, SEVILLA GERİ DÖNDÜ

Elche, 14. dakikada Aleix Febas ve 55. dakikada German Valera'nın golleriyle 2-0'ı yakaladı. Sevilla ise maçın son bölümünde sahneye çıkan Akor Adams ile geri döndü. Nijeryalı golcü 75. dakikada farkı bire indirdi, 90+5'te penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

ADAMS'TAN DÖNER DÖNMEZ ETKİ

Akor Adams, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek üçüncülüğü aldığı turnuvanın ardından Sevilla'ya döndü. Sami sahaya çıkar çıkmaz iki golle takımına puanı kazandırdı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Elche üst üste ikinci beraberliğini alarak 24 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Sevilla ise üç maçlık mağlubiyet serisini bitirdi, 21 puana çıktı ve 14. sıraya yerleşti. Elche, 21. haftada Levante deplasmanına gidecek. Sevilla ise sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

08:34
