Afrika Kupası\'ndan gelip takımını kurtardı

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Elche, Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda Sevilla'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Elche, 14. dakikada Aleix Febas ve 55. dakikada German Valera'nın golleriyle 2-0'ı yakaladı. Sevilla ise maçın son bölümünde sahneye çıkan Akor Adams ile geri döndü. Nijeryalı golcü 75. dakikada farkı bire indirdi, 90+5'te penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
Akor Adams, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek üçüncülüğü aldığı turnuvanın ardından Sevilla'ya döndü. Sami sahaya çıkar çıkmaz iki golle takımına puanı kazandırdı.
Bu sonuçla Elche üst üste ikinci beraberliğini alarak 24 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Sevilla ise üç maçlık mağlubiyet serisini bitirdi, 21 puana çıktı ve 14. sıraya yerleşti. Elche, 21. haftada Levante deplasmanına gidecek. Sevilla ise sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
