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Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşılaşacak - Son Dakika

Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşılaşacak

05.02.2022 10:39
Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşılaşacak

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek.

2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Mısır, 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak. 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyon olan Mısır, 1962 ve 2017'de finalde yenilmişti.

Kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlayan Senegal ise final oynadığı 2002 ve 2019'da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Liverpool'un golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Sadio Mane, turnuvada ülkelerinin en skorer isimleri olarak dikkati çekiyor. Mane, Senegal formasıyla 3, Salah ise Mısır adına 2 gol kaydetti.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou ve Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam, şans verilmesi halinde finalde sahaya çıkacak.

B Grubu'nda Zimbabve'yi 1-0 yenen Senegal, Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalarak 5 puan toplamış ve birinci sırada son 16 turuna kalmıştı. Senegal, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup etmişti.

Mısır ise Nijerya'ya 1-0 yenilerek başladığı D Grubu maçlarında Gine-Bissau ve Sudan'ı 1-0'lık skorlarla geçmişti. Grubu 6 puanla ikinci sırada bitirerek tur atlayan Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten son 16 maçında Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlamıştı. Çeyrek finalde Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, golsüz biten yarı final mücadelesinde ev sahibi Kamerun'u 3-1 sona eren penaltı atışlarıyla elemişti.

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Senegal, Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın Senegal ile Mısır karşılaşacak - Son Dakika Spor


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