 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti berabere kaldı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2'nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Fas'ın golünü Hakimi atarken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golünü Mvumpa kaydetti. Cedric Bakambu ise penaltı atışından yararlanamadı. Fas 4 puanla liderliğini sürdürürken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 puana yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu\'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti berabere kaldı
21.01.2024 - 19:12,  Güncelleme: 19:14
Abone Ol
Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2'nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2'nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Laurent Pokou  Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fas'ın golünü 6'ncı dakikada Hakimi'den geldi. Hakimi'nin golünde asisti yapan isim Galatasaraylı Hakim Ziyech oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1 puanı getiren golü ise 76'ncı dakikada Mvumpa kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı diğer bir oyuncu Cedric Bakambu, 42'nci dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mücadeleye 11'de başlayan Masuaku, 90 dakika görev yaparken, Bakumbu 52 dakika sahada kaldı. Fas'ta mücadeleye 11'de başlayan Hakim Ziyech ise 73 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 73'üncü dakikada yerini Adli'ye bıraktı.

Bu sonuçla Fas puanını 4'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 2'ye yükseltti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Hakim Ziyech, Afrika, Fas, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti berabere kaldı - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement