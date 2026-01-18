Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

18.01.2026 16:18
Afrika Uluslar Kupası final maçında Sadio Mane'nin formasını giydiği Senegal ile Youssef En-Nesyri'nin mücadele ettiği Fas karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvanın ev sahibi Fas, final karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya gelecek.

DEV MÜCADELE SAAT 22.00'DE BAŞLAYACAK

Sadio Mane'nin formasını giydiği Senegal ileYoussef En-Nesyri'nin mücadele ettiği Fas'ın karşılaşacağı Afrika Uluslar Kupası final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy, Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Jackson.

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, Diaz, Saibari, El Khannous, Ez Abde, El Kaabi.

FİNAL ÖNCESİNDE TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw: "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar."

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: "Oyuncularımın üzerinde yoğun baskı hissetmeleri benim tek korkum. Baskıya alışkın, kendine güvenen, güçlü bir Senegal ile karşı karşıyayız. Harika bir final olacak, şansımızı yüzde 50-50 görüyorum ama taraftarlarla birlikte şansımız 51 olabilir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Fas kazanır 0 0 Yanıtla
