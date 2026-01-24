Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar - Son Dakika
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

24.01.2026 13:54
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal kaptanı Sadio Mane, Al-Nassr'a dönüşünde görkemli bir törenle karşılandı ve görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal Milli Takımı'nın kaptanı Sadio Mane, kulübü Al-Nassr'a dönüşünde görkemli bir karşılamayla onurlandırıldı.

ŞAMPİYON KAPTANA ÖZEL KARŞILAMA

Al-Nassr tesislerine gelen Sadio Mane için kulüp tarafından özel bir karşılama hazırlandı. Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanları tarafından büyük ilgi gören Mane, adeta krallar gibi karşılandı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Karşılama anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mane'ye gösterilen ilgi, futbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı ve yorumlandı.

