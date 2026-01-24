Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane\'yi krallar gibi karşıladılar

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal Milli Takımı'nın kaptanı Sadio Mane, kulübü Al-Nassr'a dönüşünde görkemli bir karşılamayla onurlandırıldı.
Al-Nassr tesislerine gelen Sadio Mane için kulüp tarafından özel bir karşılama hazırlandı. Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanları tarafından büyük ilgi gören Mane, adeta krallar gibi karşılandı.
Karşılama anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mane'ye gösterilen ilgi, futbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı ve yorumlandı.
