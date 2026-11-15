Afyon Belediye Yüntaş, Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 7. mağlubiyetini aldı

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Abderrahim, Artyshuk)

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Aylin Toktamış, Kocic, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Alonzo, Zeynep Sena Güleryüz, Buket Yılmaz)

Setler: 25-17, 25-17, 25-18

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 7. mağlubiyetini yaşadı.