Afyon Belediye Yüntaş Koçu Çokşen, ligde kalmak için 7 galibiyet gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Afyon Belediye Yüntaş Koçu Çokşen, ligde kalmak için 7 galibiyet gerektiğini söyledi

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Afyon Belediye Yüntaş Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Gökhan Çokşen, ligde kalmak için bu sezon 7 galibiyet gerektiğini söyledi. Çokşen, ilk 6'da ilk kez Sultanlar Ligi'nde oynayan 4-5 genç oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu belirterek taraftarlardan sabır istedi.

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Gökhan Çokşen, Vodafone Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, genç oyuncularının gelişimine güvendiklerini söyledi.

Çokşen, AA muhabirine, takımda uyum sürecinin iyi gittiğini ifade etti.

Sultanlar Ligi'nin kendine özel bir aritmetiği olduğunu dile getiren Çokşen, "Bu ligde kalmak için mutlaka 6 veya 7 tane galibiyete ihtiyacınız olacaktır. Geçen sezon bu iş 6 galibiyetle bitti, bu sezon 7 olacaktır. Takımın gelişiminden memnunum. Basit hatalar yaparak maç kaybediyoruz. Onu da biraz oyun sürecine ve oyuncuların Sultanlar Ligi'ndeki tecrübesine bağlıyorum. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

"Oyuncularımız çok çalışıyor"

İlk 6'da yer alan 4-5 voleybolcusunun ilk defa Sultanlar Ligi'nde oynadığını aktaran Çokşen, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki çocuklar çok ilerledi ve gerçek anlamda önümüzdeki sene için iyi takımlardan onları düşünenler var. Bu mutluluk verici ama bizim için önemli olan, 'Ligde kalıcı olmak' hedefimizi gerçekleştirmek. Ondan sonra da buradaki genç, gelişmiş ve yetenekli oyuncuların üzerine takviye yaparak, bir sonraki sene de Avrupa kupaları hedefi koymak. Bunu yapabilmek için oyuncularımız çok çalışıyor."

"Biz ligden düşmeyeceğiz"

Çokşen, planladıkları takımın bu kadro olmadığını, ilerleyen günlerde oyuncu takviyesi yapacaklarını söyledi.

Planladıkları kadroya ulaşacaklarına inandığını belirten Çokşen, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar zaten elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla da ben ligde kalacağımızı zaten biliyorum ve buna inanıyorum. Geri kalan kısım da Afyonkarahisar halkının genç kızlarımızı tribünde desteklemesidir. Önümüzde çok önemli 4 maç var. O nedenle de 7 galibiyet matematiğine göre gidersek eğer, bu dört maç bizim için önemli olacak. İkinci devrede rakiplerimizin çoğuyla içeride oynayacağız. Yani ev sahibi olacağız. Bu da bizim için bir avantaj. Taraftarlarımızdan beklentimiz, biraz sabretsinler. Biz ligden düşmeyeceğiz."

Kaynak: AA
AfyonSporSon Dakika

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