Sarı-Lacivertliler son zamanlardaki etkisiz futbolunu TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor karşısında da sürdü. Fenerbahçe, ideal kadrosuna yakın bir ilk 11'le sahaya çıktı. Ancak Afyon'a karşı pozisyon üretmekte hayli zorlanıldı.
90 dakikada oyunu rakip kaleye yığamayan Fenerbahçe'de taraftarlar çılgına döndü. Başkan Ali Koç istifaya davet edildi. Taraftarlar, takımları önde olduğu bölümde de protestosunu sürdürdü.
Uzatma bölümünün 94. dakikasında Valencia penaltıdan topu ağlara gönderdi. Hemen ardından Osayi Samuel sahneye çıktı. Fenerbahçe, taraftarının protestosu eşliğinde son 16'ya adını yazdırdı.
Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar:
Son Dakika › Spor › Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika Spor