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Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika

Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

29.12.2021 23:36
Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe taraftarı, takımları öne geçmesine rağmen protestoyu bırakmadı.

Sarı-Lacivertliler son zamanlardaki etkisiz futbolunu TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor karşısında da sürdü. Fenerbahçe, ideal kadrosuna yakın bir ilk 11'le sahaya çıktı. Ancak Afyon'a karşı pozisyon üretmekte hayli zorlanıldı.

Protestolar eşliğinde gelen zafer! Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

UZATMAYA GİTTİ

90 dakikada oyunu rakip kaleye yığamayan Fenerbahçe'de taraftarlar çılgına döndü. Başkan Ali Koç istifaya davet edildi. Taraftarlar, takımları önde olduğu bölümde de protestosunu sürdürdü.

Protestolar eşliğinde gelen zafer! Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

PERDE PENALTIYLA AÇILDI

Uzatma bölümünün 94. dakikasında Valencia penaltıdan topu ağlara gönderdi. Hemen ardından Osayi Samuel sahneye çıktı. Fenerbahçe, taraftarının protestosu eşliğinde son 16'ya adını yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar:

  • Trabzonspor
  • Fenerbahçe
  • Kasımpaşa
  • Hatayspor
  • Antalyaspor
  • Denizlispor
  • Alanyaspor
  • Fatih Karagümrük
  • Adana Demirspor
  • Göztepe
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Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı - Son Dakika
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