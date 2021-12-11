Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası başladı

Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sıralama turu Ayazini ören yerinde yapıldı. 100'e yakın sporcunun katıldığı yarışmada özellikle motosikletler tarihi yapılar arasında seyrine doyumsuz bir gösteri sundu.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası öğlen saatlerinde başladı. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi'nde start aldı. Antrenman ve sıralama turu ile Ayazini ören yerinde oluşturulan pis alanında yapıldı. 100'e yakın sporcunun katıldığı etkinlikte yarışçılar yarın yapılacak final tutu için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, özellikle Ayazini köy sakinleri yarışları büyük bir heyecanla izledi. Yaklaşık 1 saat süren sıralama turunun ardından yarınki final yarışının seçmeleri yapıldı. Yarışta motosikletlerin tarihi yapılar arasında sunduğu gösteri seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR