Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor

Afyonkarahisar\'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamide Nur Tekdemir, beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle milli takıma girmeye hazırlanıyor. Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan Tekdemir, ailesinin ve beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Tekdemir, milli takıma girdikten sonra yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtti. Beden eğitimi öğretmeni Metin Şimşek ise Tekdemir'in disiplinli çalışmaları ve başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

21.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu Hamide Nur Tekdemir (16), beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle milli takıma girmeye hazırlanıyor.

Tekdemir, Isparta'da gerçekleştirilen Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda genç kızlar B kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Ortaokul 6. sınıfta tanıştığı beden eğitimi öğretmeni Metin Şimşek, sayesinde atletizme başlayan Tekdemir, ailesinin de desteğini alarak milli takıma girmek istiyor.

Tekdemir, AA muhabirine, 5 yıldır atletizm sporuyla uğraştığını söyledi.

Halen Atatürk Anadolu Lisesinde okuduğunu kaydeden Tekdemir, "Hedefim milli takım. Milli takımdan sonra da yurt dışında ilimi etmek. Ailem benim atletizme başladığımdan beri her zaman arkamdalar. Annem, babam akrabalarım olsun." dedi.

En büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu vurgulayan Tekdemir, hedefinin yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu bildirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Metin Şimşek de Hamide Nur ile 5 yıldır çalıştığını anlattı.

Milli takım 18 seçmesine hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi seçmeleri var bunun barajını geçmeye çalışıyoruz. En son gittiğimiz yarışmada da Türkiye 4'üncüsü olduk. İnşallah hedefimiz milli takım. Çalışması güzel, disiplinli, söylediğimiz her şeye uyuyor. O yüzden çok memnunum. Emek veren herkes emeğinin karlığını bir gün elbet alacak. Biz de o emeği veriyoruz. İnşallah karşılığını alırız."

Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Isparta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement