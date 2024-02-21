Afyonkarahisar\'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu milli takıma hazırlanıyor

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Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki lise öğrencisi atletizm sporcusu Hamide Nur Tekdemir (16), beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle milli takıma girmeye hazırlanıyor.

Tekdemir, Isparta'da gerçekleştirilen Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda genç kızlar B kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Ortaokul 6. sınıfta tanıştığı beden eğitimi öğretmeni Metin Şimşek, sayesinde atletizme başlayan Tekdemir, ailesinin de desteğini alarak milli takıma girmek istiyor.

Tekdemir, AA muhabirine, 5 yıldır atletizm sporuyla uğraştığını söyledi.

Halen Atatürk Anadolu Lisesinde okuduğunu kaydeden Tekdemir, "Hedefim milli takım. Milli takımdan sonra da yurt dışında ilimi etmek. Ailem benim atletizme başladığımdan beri her zaman arkamdalar. Annem, babam akrabalarım olsun." dedi.

En büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu vurgulayan Tekdemir, hedefinin yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu bildirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Metin Şimşek de Hamide Nur ile 5 yıldır çalıştığını anlattı.

Milli takım 18 seçmesine hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi seçmeleri var bunun barajını geçmeye çalışıyoruz. En son gittiğimiz yarışmada da Türkiye 4'üncüsü olduk. İnşallah hedefimiz milli takım. Çalışması güzel, disiplinli, söylediğimiz her şeye uyuyor. O yüzden çok memnunum. Emek veren herkes emeğinin karlığını bir gün elbet alacak. Biz de o emeği veriyoruz. İnşallah karşılığını alırız."