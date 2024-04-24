Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası Heyecanla Tamamlandı

Afyonkarahisar\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası Heyecanla Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası, büyük bir heyecanla sona erdi. 63 sporcu tarafından katılan turnuva, yoğun rekabet ortamında gerçekleşti ve Ali Karaman şampiyon oldu. Ödül töreni, turnuvanın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından düzenlendi.

24.04.2024 14:29
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Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen Bilardo Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Bir Bilardo Salonu'nda 20-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 63 sporcu katıldı ve müsabakalar yoğun bir rekabet ortamında geçti. Final mücadeleleri, 24 Nisan'da gerçekleşti ve şampiyonlar belirlendi. Turnuvanın galibi Ali Karaman olurken, ikinci sırayı Zeynel Şahintepe aldı. Üçüncülük derecesini ise Ahmet Özaydın ve Tuncay Temirkaya sporcuları paylaştı. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in elinden aldılar. Ödül töreni, turnuvanın başarıyla tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu bilardo turnuvası, sporcular arasında dostluk ve rekabetin bir araya geldiği, 23 Nisan ruhunu yaşatan önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika
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