Afyonkarahisar\'da Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen basketbol müsabakaları düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen U10, U11 ve U12 Basketbol Kulüp müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Hakan Kıvrık ve Basketbol İl Temsilcisi Muhammed Doğan tarafından verildi.

Etkinlikle ilgili konuşan Aslan, "Müsabakalara katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR