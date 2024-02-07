Afyonkarahisar'da Basketbol U-14 Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Basketbol U-14 Şampiyonası Başladı

Afyonkarahisar\'da Basketbol U-14 Şampiyonası Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-14 2.Bölge Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Müsabakalara katılan 8 farklı kulüp, her maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma mesajını iletmek için '6 Şubat 2023 Kalplerimiz Deprem Bölgesinde Atıyor' yazılı pankart açtı. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

07.02.2024 14:44
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-14 2.Bölge Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakalara katılan 8 farklı kulüp, her maç öncesi "6 Şubat 2023 Kalplerimiz Deprem Bölgesinde Atıyor" yazılı pankart açarak depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma mesajını iletti.

Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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