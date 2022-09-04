Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu

04.09.2022 17:38
Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın finali yapıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın finali yapıldı. Sezonu Tom Vialle şampiyon tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi.

MX2 gençler ikinci yarışında Fransız Tom Vialle birinci, Belçikalı Jago Geerts ikinci, Alman Simon Laengenfelder ise üçüncü oldu.

Markalar sıralaması ise, Yamaha, KTM, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

Bitci MX2 Türkiye yarışını da Vialle kazandı. Bu etapta, her iki yarışı önde bitiren Vialle birinci olurken, ikinciliği Belçikalı Jago Geerts, üçüncülüğü ise Hollandalı Roan Van de Moosdijk elde etti.

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Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon Hollandalı Nancy Van de Ven Dünya Gençler Motokros şampiyonu Tom Vialle oldu Dünya Gençler Motokros şampiyonu Tom Vialle oldu
Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu - Son Dakika

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