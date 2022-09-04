Bitci MX2 Türkiye yarışını da Vialle kazandı. Bu etapta, her iki yarışı önde bitiren Vialle birinci olurken, ikinciliği Belçikalı Jago Geerts, üçüncülüğü ise Hollandalı Roan Van de Moosdijk elde etti.

Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu - Son Dakika

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