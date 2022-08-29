Kulüpler kategorisinde ise genç kadınlarda Espaka Kayak ve Snowboard Spor Kulübü, genç erkeklerde Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü, büyük kadınlarda Bursa Osmangazi Belediyespor, büyük erkeklerde de Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü organizasyonu şampiyon olarak bitirdi.

Kaynak: AA

Süleyman Atlı, Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wakeboard Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.