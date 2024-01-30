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Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi.
Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların
Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak - Son Dakika