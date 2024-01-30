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Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak

Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan futbol aday hakem kursuna katılmak isteyenlerin 16-30 yaş aralığında olmaları gerekmektedir. Kursa katılan adayların eğitim ve atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular Afyon İl Hakem Kurulu'nun web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Afyonkarahisar\'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak
30.01.2024 - 13:32,
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Afyonkarahisar'da futbol aday hakem kursu açılacağı belirtilirken, kurs başvurularının ise online olarak yapılacağı kaydedildi.

Kursa katılmak isteyen adayların 16-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi. Aday hakem kursuna katılan ve eğitim ile atletik testleri başarıyla tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Adayların

Afyon İl Hakem Kurulu (Afyonihk.com) isimli web sitesinden başvurularını yapabilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Futbol Aday Hakem Kursu Başvuruları Online Olarak Yapılacak - Son Dakika
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