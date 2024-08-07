Afyonkarahisar\'da Gençler İçin Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Spor

Afyonkarahisar, spor tutkunları için heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında düzenlenecek olan futbol turnuvası, çocuklar ve gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve spor kulüplerine yetenekli sporcu kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, 1500 civarında futbol sporcusunun katılımıyla, genç yeteneklerin alt yapıya destek sağlanması hedefleniyor.

Turnuva, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun açıklamalarına göre, 8 Ağustos 2024 tarihinde, Perşembe günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Kocatepe Spor Kompleksi futbol sahasında saat 09.30'da başlayacak. Bu büyük organizasyon, il ve ilçelerden gelen sporcuların bir araya gelerek yeteneklerini sergileyeceği bir platform olacak. Bugün saat 14.30'da antrenörlerin katılımıyla fikstür çekimi yapılacak.

İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvanın amacını şu şekilde açıkladı: "Bu turnuva, gençlerimizi spora yönlendirmek ve spor kültürünün topluma kazandırılması açısından büyük bir fırsat. Ayrıca, spor kulüplerimiz için yetenekli sporcu adayları bulmak da bizim hedeflerimiz arasında. 1500 sporcunun katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz." - AFYONKARAHİSAR