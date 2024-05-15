Afyonkarahisar\'da Gençlik Haftası Coşkusu

Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası coşkusu tüm Türkiye'yi sardığı gibi, Afyonkarahisar'ı da şimdiden sarmış durumda.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik, Spor ve Yurt Hizmetleri Müdürleri ve 14 Yurt Müdürü ile Şuhut'ta bir araya gelerek heyecan dolu bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda, Gençlik Haftası boyunca Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek birbirinden güzel ve dopdolu faaliyetler ele alındı.

İl Müdürü Kasapoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada Afyonkarahisarlıları gençlik ve spor faaliyetlerine katılmaya davet etti. Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı ve gençlik haftası boyunca yapılacak faaliyetler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR