Afyonkarahisar'da Gençlik Haftası Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar'da Gençlik Haftası Coşkusu

Afyonkarahisar\'da Gençlik Haftası Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası coşkusu Afyonkarahisar'ı da sarmış durumda. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Şuhut'ta yapılan toplantıda, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek faaliyetleri ele aldı ve halkı bu etkinliklere katılmaya davet etti.

15.05.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası coşkusu tüm Türkiye'yi sardığı gibi, Afyonkarahisar'ı da şimdiden sarmış durumda.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik, Spor ve Yurt Hizmetleri Müdürleri ve 14 Yurt Müdürü ile Şuhut'ta bir araya gelerek heyecan dolu bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda, Gençlik Haftası boyunca Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek birbirinden güzel ve dopdolu faaliyetler ele alındı.

İl Müdürü Kasapoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada Afyonkarahisarlıları gençlik ve spor faaliyetlerine katılmaya davet etti. Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı ve gençlik haftası boyunca yapılacak faaliyetler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Gençlik Haftası Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Gençlik Haftası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement