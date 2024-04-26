Afyonkarahisar'da İlk Kez Karakucak Güreşi Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İlk Kez Karakucak Güreşi Müsabakaları Düzenlendi

Afyonkarahisar\'da İlk Kez Karakucak Güreşi Müsabakaları Düzenlendi

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da ilk kez Karakucak Güreşi müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara 65 sporcu katıldı. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı. Dereceye giren sporcuların başarıları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdirle karşılandı. Ödül töreni, sporcuların aileleri ve spor severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

26.04.2024 09:56
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Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da İlk kez Karakucak Güreşi müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara 65 sporcu katılım sağladı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı. Zorlu mücadelelerin ardından öne çıkan başarılı isimler, hem şehrin hem de kendi spor branşlarının gururu oldu.

Dereceye giren sporcuların başarıları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdirle karşılandı. Müdür Kasapoğlu, sporculara verdikleri emek ve ortaya koydukları performans dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ödül töreni, sporcuların aileleri ve spor severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Dereceye giren sporculara verilen ödüller, onların başarılarına olan desteğin ve teşvikin bir göstergesi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da İlk Kez Karakucak Güreşi Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İlk Kez Karakucak Güreşi Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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