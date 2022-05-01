Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak

01.05.2022 10:52

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine amfitiyatro, yüzme havuzu, bisiklet yolu, çadır, zipline, paintball, tırmanma duvarı, kamp alanı gibi birçok bölümün yer aldığı gençlik kampı yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine amfitiyatro, yüzme havuzu, bisiklet yolu, çadır, zipline, paintball, tırmanma duvarı, kamp alanı gibi birçok bölümün yer aldığı gençlik kampı yapılıyor.

Türkiye'nin en büyük kamplarından biri olacak yere çok sayıda genç her hafta gelerek kamp yapabilecek. Hayata geçirilecek proje ile kamp alanı, 65 bin metrekare üzerine kurulacak, 1100 metre bisiklet 800 metre de yürüyüş yolu olacak.

Amfitiyatro, yüzme havuzu, bisiklet yolu, çadır, zipline, paintball, tırmanma duvarı, kamp alanı gibi birçok etkinliğin yer alacağı kamp alanı, gençlere doğayla iç içe çeşitli imkanlar sunarak stresten uzaklaşmalarını sağlayacak.

Yaz döneminde ilk misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri, Vali Gökmen Çiçek'in çabaları sonucu Sultandağı'na gençlik kampının yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin 300'ünün konaklayacağı modern bir yurt binasının bölgede yer aldığını aktaran Demirbilek, "Yurt binasının yanında, survivor parkı, yürüyüş alanları, bisiklet alanları, futbol sahası, otağ çadırı gibi aktivitelerin olduğu yer yapılıyor." dedi.

Demirbilek, çalışmaların 3 ay önce başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmalar güzel gidiyor. İnşallah yaz döneminde ilk misafirlerini ağırlamış olacak. Gençlik Kampında Sultandağlarının eteklerinde arkası orman içeride gençlerin kamp kurabileceği alanlar olacak. Çam ormanlarının içinde ferah havadar bir yerde. Kampın kapasitesi 300 kişi. İlk etapta kafileler halinde gelen gruplara göre ayrım yapılacak. Ormanın eteklerinde gençler kamp yapacak, eğitim görecek, dinlenecek. Sultandağı ilçesi hem tarihi kent meydanıyla hem de spor salonlarıyla çıtasını biraz daha yükseltiyor."

Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak
Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak
Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak
Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak
Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da inşa edilecek kamp, gençleri stresten uzaklaştıracak - Son Dakika


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