Afyonkarahisar\'da Karate Yıldızlar İl Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor salonunda düzenlenen Karate Yıldızlar İl Şampiyonası müsabakaları 40 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Dereceye giren sporcular 31 Ocak tarihinde Adana'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu müsabakalar sonrası yaptığı açıklamada, "Müsabakalara ilimizden 40 sporcu katıldı. Sporcularımız kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren sporcularımız 31 Ocak tarihinde Adana'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Afyonkarahisar'da karate sporuna büyük ilgi var. Bu ilginin artması için çalışmalarımız devam ediyor. Karate sporunu daha geniş kitlelere yaymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR