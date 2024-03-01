Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar\'da Kocatepe Spor Kompleksi\'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları faaliyet programı kapsamındaki satranç turnuvası sona erdi. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 220 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalar törenle takdim edildi.

01.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde heyecan dolu satranç müsabakaları sona erdi. Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 220 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar neticesinde, küçükler genel kategorisinde özel bir kolej birinci, yıldızlar genel kategorisinde Şemsettin Karahisari Ortaokulu birinci, gençler genel kategorisinde ise Kamil Miras Anadolu Lisesi birinci oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Naile Parlak, törende sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kasapoğlu, turnuvaya olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, satranç sporunun her geçen gün daha da popüler hale geldiğini ve Afyonkarahisar'da da bu spora olan ilginin arttığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement