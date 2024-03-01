Afyonkarahisar\'da Kocatepe Spor Kompleksi\'nde Satranç Müsabakaları Sona Erdi

Spor

Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde heyecan dolu satranç müsabakaları sona erdi. Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 220 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar neticesinde, küçükler genel kategorisinde özel bir kolej birinci, yıldızlar genel kategorisinde Şemsettin Karahisari Ortaokulu birinci, gençler genel kategorisinde ise Kamil Miras Anadolu Lisesi birinci oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Naile Parlak, törende sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kasapoğlu, turnuvaya olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, satranç sporunun her geçen gün daha da popüler hale geldiğini ve Afyonkarahisar'da da bu spora olan ilginin arttığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR