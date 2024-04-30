Afyonkarahisar'da KYK Satranç Türkiye Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da KYK Satranç Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Afyonkarahisar\'da KYK Satranç Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Afyonkarahisar, gençlerin zekasını ve stratejik düşünme becerilerini sınayacakları KYK Satranç Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 29-1 Mayıs tarihleri arasında Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, 81 il ve Kıbrıs'tan gelen satranç tutkunlarını bir araya getiriyor. Açılış seremonisine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gençlerin satranca olan ilgisinden gurur duyduklarını belirterek, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mirasını gençlerle buluşturduklarını ifade etti.

30.04.2024 11:36  Güncelleme: 11:40
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Kültür, spor ve sanatın buluşma noktası Afyonkarahisar, bir kez daha heyecan verici bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor.

Gençlerin zekasını ve stratejik düşünme becerilerini sınayacağı KYK Satranç Türkiye Şampiyonası, 29- 1 Mayıs tarihleri arasında Çiğiltepe Spor Salonu'nda 81 il ve Kıbrıs'tan gelen satranç tutkunlarını bir araya getiriyor.

Turnuvanın açılış seremonisi Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu "Gençlerimizin zeka oyunu olan satranca göstermiş olduğu bu ilgiden ötürü gençlerimizle gurur duyuyorum. Bunun yanı sıra Cumhuriyetimizin kazanıldığı Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mirasını gençlerimizle buluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da KYK Satranç Türkiye Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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