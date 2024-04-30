Afyonkarahisar\'da KYK Satranç Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Spor

Kültür, spor ve sanatın buluşma noktası Afyonkarahisar, bir kez daha heyecan verici bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor.

Gençlerin zekasını ve stratejik düşünme becerilerini sınayacağı KYK Satranç Türkiye Şampiyonası, 29- 1 Mayıs tarihleri arasında Çiğiltepe Spor Salonu'nda 81 il ve Kıbrıs'tan gelen satranç tutkunlarını bir araya getiriyor.

Turnuvanın açılış seremonisi Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu "Gençlerimizin zeka oyunu olan satranca göstermiş olduğu bu ilgiden ötürü gençlerimizle gurur duyuyorum. Bunun yanı sıra Cumhuriyetimizin kazanıldığı Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mirasını gençlerimizle buluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR