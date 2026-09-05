Afyonkarahisar'da MXGP Türkiye'de ilk gün yarışları tamamlandı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Motor Sporları Merkezi'nde ilk gün yarışları sona erdi. EMX250 ve EMX125'te birinci ayak yarışları tamamlanırken, MXGP ve MX2'nin birinci ayakları ile finaller yarın yapılacak.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında (MXGP Of Türkiye) ilk gün yarışları sona erdi.
Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX125) serbest antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.
EMX250 ile EMX125'te birinci ayak yarışları da tamamlandı.
Organizasyonda yarın, MXGP ile MX2'nin birinci ayak yarışları ile 4 kategorinin final etapları yapılacak.
Kaynak: AA
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