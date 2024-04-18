Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Kano Müsabakaları Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen okul sporları kano müsabakaları tamamlandı, dereceye giren sporcular Ordu'da Türkiye birinciliği için mücadele edecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği içerisinde Okul Sporları müsabakaları devam ediyor. 2023-2024 sezonu okul sporları faaliyet programında yer alan kano yarışmalarında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

25 sporcunun katılımıyla Akarçay'da yapılan yarışmalar, C1 ve K1 olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Gençler K1 kategorisi 500m ve 200m yarışlarında erkeklerde Muhammed Ali Yıldırım, kadınlarda da Sultan Sude Avşar birinciliği bırakmadı. Gençler C1 kategorisinde ise Ahmet Can İşlek, kadınlarda Duru Topal birinci olurken, Küçükler K1 200m yarışmalarında erkeklerde Mustafa Ege Akkaya, kadınlarda Ceren Aytekin birincilik kürsüsüne çıktı.

Başarılarıyla öne çıkan bu sporcular, 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek olan Türkiye birinciliği yarışmalarında Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandılar. - AFYONKARAHİSAR