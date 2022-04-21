Afyonkarahisar'da Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Müsabakalarında Milli Sporcu Münevvere Yılmaz gülle atmada 6.27 metre derece elde ederek Türkiye rekoru kırarken, bin 500 metre koşuda da birinci oldu.

Özel Sporcular Federasyonu ve Okul Sporları faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksi Atletizm pistinde düzenlenen özel sporcular atletizm müsabakaları sona erdi. Özel sporcular birbirinden farklı spor dalında kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar sonucunda başarı elde eden özel sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi. Kocatepe Atletizm Pistinde düzenlenen yarışlar; 1500 metre down ve mental koşu, 800 metre mental koşu, 400 metre mental koşu, 100 metre koşu, 200 metre koşu, 3000 metre erkek mental koşu, gülle atma, cirit atma, uzun atlama ve disk atma kategorilerinde düzenlendi.

Milli Sporcu Münevvere Yılmaz'dan yeni rekor

Afyonkarahisarlı Milli Sporcu olan Münevvere Yılmaz'da birbirinden farklı spor dalında müsabakalarda ter döktü. Yılmaz gülle atmada 6.27 metre derece elde ederek Türkiye rekoru kırdı. Ayrıca milli sporcu Münevvere Yılmaz 1500 metre koşu yarışında birinci oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalar sonucunda başarılı olan sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Sinanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Özavar, Özel Sporcular Afyonkarahisar İl Temsilcisi Hanife Yılmaz ve sporcuların aileleri tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR