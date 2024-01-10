Afyonkarahisar\'da Sene Sonu Tenis Turnuvası Tamamlandı

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen sene sonu tenis turnuvası sona erdi. 6 farklı kategoride düzenlenen turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcular mücadele etti.

Turnuvanın ödül törenine Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren 18 sporcuya kupa ve madalyaları takdim edildi.

Turnuva sonunda konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Erşen, " Tenis, sporun en popüler dallarından biri. İlimizde tenisin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu turnuva da bu anlamda önemli bir adım oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR