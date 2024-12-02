Afyonkarahisar'da Stres Projesi Tamamlandı

Spor

Afyonkarahisar'da 'Sağlıkta Stres Atıyoruz' isimli projesinde gerçekleştirilen etkinliklerin tamamlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada projenin yapılan etkinlikler ile dolu dizgin geçtiği kaydedildi. Açıklamada, "Çalışanlarımızı çalışma ortamlarının stresinden az da olsa uzaklaştırıp motivasyonu arttırmak ve aynı zamanda spora teşvik etmek, hareketli bir yaşam tarzı geliştirmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Bu bağlamda İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü 'Sağlıkta Stres Atıyoruz' adlı projenin sonuna gelindi. Personelimiz ve sporsever Afyonkarahisarlılar tarafından ilgiyle karşılanan projemizde bireysel ve takımlar arası müsabakalar sonucu kazananlar belli oldu. Kazanan personele ve takımlara ödüllerini vermek üzere İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ve İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılacağı bir tören düzenlenecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR