Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kente 2 madalya ile dönen judocuları tebrik etti. - SİVAS

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular Oğuzhan Kulaksız kategorisinde birinci olarak altın madalya, Mehmet Tuna Gez ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Fatma Akbulut ise şampiyonada beşinci oldu.

Kaynak: İHA

Karahisar, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'dan madalyalarla döndüler - Son Dakika

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