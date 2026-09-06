Afyonkarahisar'daki MXGP Türkiye'de EMX125'i Ricardo Bauer, EMX250'yi Garcia Kazandı
MXGP Türkiye'nin Afyonkarahisar'daki ikinci gününde EMX125 ve EMX250 kategorilerinde yarışlar tamamlandı. EMX125'te Ricardo Bauer birinci olurken, EMX250'nin ikinci yarışını Francisco Garcia kazandı.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor. Organizasyonda EMX125 kategorisinde Ricardo Bauer birinci olurken, EMX250'nin ikinci yarışını ise İspanyol sporcu Francisco Garcia kazandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası yarışlarında EMX125 ve EMX250 kategorilerinin ikinci yarışları gerçekleştirildi. EMX125 kategorisinde Ricardo Bauer birinci olurken, Avusturyalı M. Ernecker ikinci, Fransız Sleny Goyer ise üçüncü sırada yer aldı. EMX250 kategorisinin ikinci yarışında ise İspanyol sporcu Francisco Garcia birinci, Danimarkalı Nicolai Skovbjerg ikinci, Avustralyalı Jake Cannon üçüncü oldu.
Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'daki MXGP Türkiye'de EMX125'i Ricardo Bauer, EMX250'yi Garcia Kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?