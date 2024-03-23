Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Down Sendromlu Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Down Sendromlu Gençlerle Buluştu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Down Sendromlu Gençlerle Buluştu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutlamak ve desteklemek amacıyla Ömer Halis Demir Parkı'nda antrenman yapan Down Sendromlu gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenerek onların sporla olan ilişkisine destek verdi ve fiziksel aktivitenin sağlık ve mutluluk için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmanın yanı sıra, Down Sendromlu bireylerin kendilerine güvenlerini artırmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıdığını ifade etti.

23.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutlamak ve desteklemek amacıyla Ömer Halis Demir Parkı'nda antrenman yapan Down Sendromlu gençlerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, parkta düzenlenen etkinlikte, Down Sendromlu gençlerle yakından ilgilenerek onların sporla olan ilişkisine destek verdi. Antrenmanlara katılan gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Kasapoğlu, onların spor yapmalarının önemini vurgulayarak, fiziksel aktivitenin sağlık ve mutluluk için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Açıklamalarında, Down Sendromlu gençlerin topluma entegrasyonu ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin gelişmesi için sporun önemine değinen Kasapoğlu, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden de faydalarını vurguladı. Kasapoğlu ayrıca, bu tür etkinliklerin, toplumda farkındalık oluşturmanın yanı sıra, Down Sendromlu bireylerin kendilerine güvenlerini artırmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıdığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Down Sendromlu Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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